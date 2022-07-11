مهام الحج صحيًا تنتقل من المديرية بمكة إلى "التجمع الصحي".. بدءًا من الموسم المقبل

وعلمت "سبق" بأن أعمال انتقال المهام والصلاحيات بدأ العمل عليه بين المديرية والتجمع الصحي، حيث سيكون من الموسم المقبل جميع صلاحيات إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والإشراف عليها بمدينة مكة والمشاعر المقدسة أثناء موسم الحج تحت إدارة التجمع الصحي بمكة بدلاً من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة.