مهام الحج صحيًا تنتقل من المديرية بمكة إلى "التجمع الصحي".. بدءًا من الموسم المقبل

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تعكف وزارة الصحة على نقل كل صلاحيات إدارة الحج والعمرة للتجمع الصحي بمكة المكرمة؛ بدلاً من الشؤون الصحية بمنطقة مكة، بدءًا من العام.
وبحسب مقطع فيديو تم توثيقه لحظة الإعلان الرسمي بحضور وزير الصحة ووكلاء الوزارة؛ بانتقال مهام المستشفيات والمراكز الصحية بمكة والمشاعر المقدسة إلى التجمع الصحي بمكة؛ ابتداءً من الحج المقبل 1444هـ.
وعلمت "سبق" بأن أعمال انتقال المهام والصلاحيات بدأ العمل عليه بين المديرية والتجمع الصحي، حيث سيكون من الموسم المقبل جميع صلاحيات إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والإشراف عليها بمدينة مكة والمشاعر المقدسة أثناء موسم الحج تحت إدارة التجمع الصحي بمكة بدلاً من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة.