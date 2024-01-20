نيابة عن خادم الحرمين.. "الخريجي" يُلقي كلمة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز على مستوى القادة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ألقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، كلمة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة؛ وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا.