"سباهي" يُطلق معايير طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية

ويستهدف المركز تدريب وتقييم المنشآت الصحية في مناطق المملكة لتطبيق المعايير بشكل آمن، والتي يصل عددها لنحو 1000 مركز أسنان متخصص، والمئات من مراكز الرعاية الصحية المنزلية المستقلة أو التي تعمل كأقسام مدمجة في المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية، وتدريب المنشآت على تطبيقها.