"سباهي" يُطلق معايير طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، المعايير الوطنية لمراكز طب الأسنان، والمعايير الوطنية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، اليوم في العاصمة الرياض.
ويستهدف المركز تدريب وتقييم المنشآت الصحية في مناطق المملكة لتطبيق المعايير بشكل آمن، والتي يصل عددها لنحو 1000 مركز أسنان متخصص، والمئات من مراكز الرعاية الصحية المنزلية المستقلة أو التي تعمل كأقسام مدمجة في المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية، وتدريب المنشآت على تطبيقها.
يُذكر أن سباهي هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، ويستهدف تقييم أكثر من 18 ألف منشأة صحية في مختلف مناطق المملكة بحسب خطته الاستراتيجية 2022-2026.