أجمل أشجار الزينة.. "الكوريزيا" تُزين ميادين وشوارع جدة

وتتميز أشجار الكوريزيا بسرعة نموها، حيث يصل ارتفاعها إلى 50 قدماً تقريبًا. وجذعها ذو اللون الأخضر المشوّك في بداية مراحله العمرية الأولى، والتي قد تفقد حديتها مع الوقت، كما أن الثلث السفلي من ساقها يكون ممتلئاً بشكل أكبر ويعمل كمخزن مائي لمواسم الجفاف، في حين تميل فروعها نحو الاتجاه الأفقي وهي شائكة أيضاً، وأوراقها كفيّة الشكل متساقطة تتكون من 5 إلى 7 وُريقات بيضاوية يتجاوز طولها 20 متراً، وتُعد من الأشجار الكبيرة التي لا تناسب زراعتها في المساحات الضيقة وقرب الأسوار.