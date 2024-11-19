ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة بمعظم مناطق الجزيرة العربية باستثناء الشمال

قال الباحث في الطقس وعضو لجنة التنبؤات الجوية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعاً طفيفاً، فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 17 جُمادى الأولى 1446هـ، في معظم مناطق الجزيرة العربية، باستثناء الشمال.