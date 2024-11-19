ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة بمعظم مناطق الجزيرة العربية باستثناء الشمال

قال الباحث في الطقس وعضو لجنة التنبؤات الجوية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعاً طفيفاً، فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 17 جُمادى الأولى 1446هـ، في معظم مناطق الجزيرة العربية، باستثناء الشمال.
وأوضح "الحصيني"؛ أن مدينة الرياض سجّلت 20 درجة مئوية، بينما بلغت الحرارة في جدة 28 درجة مئوية، وفي القريات 8 درجات مئوية، وفقاً لبيانات منصة "meteologix".
وأضاف، أن هذا الارتفاع يمثل زيادة مقارنة بدرجات الحرارة المسجّلة يوم الإثنين، مؤكداً أن هذه التغيرات تندرج ضمن النمط الموسمي المتوقع لهذا الوقت من العام.