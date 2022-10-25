"فلكية جدة": كسوف جزئي للشمس مشاهد بسماء المملكة.. اليوم

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة، انتباه مراقبي الكسوف إلى وجوب عدم النظر أبدًا إلى الشمس مباشرة دون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بحاسة البصر، واتباع عدد من الطرق لمراقبة الكسوف بأمان مثل: نظارات الكسوف فهي منخفضة التكلفة وفعّالة في منع أشعة الشمس الضارة، حيث تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وهذه النظارات تجعل الشمس تظهر كقرص برتقالي، أو أبيض في قبة السماء، ويجب التأكد من أنها تفي بمعايير سلامة العين عند النظر إلى الشمس ، ولمدة لا تتجاوز بضع ثوانٍ ثم التوقف قليلًا، ومن ثم يمكن العودة والمتابعة مع تكرار أخذ فاصلٍ بين كل مراقبة.