لم يتم اختياره رسيمًا إلى الآن.. كيف يستبدل الديمقراطيون "بايدن" كمرشح رئاسي؟

بعد الأداء المتعثر للرئيس جو بايدن في المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مساء الخميس الماضي، تساءل بعض الديمقراطيين علنًا عما إذا كان ينبغي استبداله كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر 2024؟ وقد بيّن خبراء أن هناك إمكانية لاستبدال "بايدن" كمرشح للحزب الديمقراطي، فكيف يمكن تحقيقها؟
أوضحت إلين كامارك، زميلة بارزة في مؤسسة "بروكينجز" الفكرية، وعضو في اللجنة الوطنية الديمقراطية، ومؤلفة كتاب "السياسة الأساسية" عن عملية الترشيح الرئاسي، أن الحزب الديمقراطي ليس لديه خطة بديلة حقيقية لـ"بايدن" كمرشحهم للرئاسة، فلقد ترشح دون معارضة تذكر لترشيح الحزب للرئاسة هذا العام، لكن لم يتم ترشيحه رسميًا حتى أواخر هذا الصيف، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت إلين كامارك أنه لا يزال هناك وقت لإجراء تغيير وهناك عدد قليل من السيناريوهات لتنفيذ ذلك هي: أنه يمكن لـ"بايدن" أن يقرر بنفسه التنحي جانبًا قبل ترشيحه؛ أو يمكن أن يتحداه آخرون يحاولون الفوز بالمندوبين الذين حصل عليهم؛ أو يمكنه الانسحاب بعد المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس، تاركًا اللجنة الوطنية الديمقراطية لانتخاب شخص ما لمواجهة "ترامب" بدلاً منه.
وفي الوقت الحالي، تعتمد العملية إلى حد كبير على "بايدن"، وسيتعين عليه الموافقة على التنحي أو مواجهة منافس في هذه المرحلة المتأخرة من العملية يحاول إجباره على ذلك، وحتى الآن، لم يظهر "بايدن" أي مؤشرات على رغبته في التنحي، ولم يتحداه أي خصوم بشكل مباشر.
وفي الواقع، دافع اثنان من أبرز المرشحين المحتملين لخلافته - نائبة الرئيس كامالا هاريس وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم - عنه بشغف بعد المناظرة، حيث لعبا دورًا بديلاً أبرز دعمهما له، ولكنهما أيضًا أبرزا قدرتهما على التحدث بطلاقة على عكس أدائه المتعثر على مسرح المناظرة في أتلانتا.
وأمضى بايدن الأشهر القليلة الماضية في الحصول على ما يقرب من 4000 مندوب ديمقراطي من خلال الفوز بالانتخابات التمهيدية في الولايات والأقاليم الأمريكية، وعادة ما يصوت هؤلاء المندوبون لصالحه، لكن القواعد لا تلزمهم أو تجبرهم على ذلك؛ ويمكن للمندوبين التصويت حسب ضميرهم، مما يعني أنه يمكنهم إعطاء أصواتهم لشخص آخر، وإذا "أطلق" بايدن مندوبيه من خلال التنحي جانبا، فقد تكون هناك منافسة بين المرشحين الديمقراطيين الآخرين ليصبحوا المرشحين.
ويمكن لعدة مرشحين دخول المعركة، ولكن لا يوجد مرشح واضح في المرتبة الأولى، ومن المؤكد أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون على رأس القائمة، لكنها واجهت مشاكل خاصة بها بعد بداية صعبة في منصبها وأداء ضعيف في استطلاعات الرأي، وينص دستور الولايات المتحدة على أن نائب الرئيس يصبح رئيسًا إذا توفي الرئيس أو أصبح عاجزًا عن أداء مهامه، ولكنه لا يتدخل في عملية اختيار المرشح داخل الحزب.
وطرح حاكم كاليفورنيا نيوسوم، وحاكمة ميشيغان جريتشين ويتمر، وحاكم كنتاكي آندي بيشير، وحاكم إلينوي جاي بي بريتزكر كبدائل محتملة، لكنهم من مؤيدي "بايدن" وممثلي حملته الذين يعملون على مساعدته في الفوز بالانتخابات الآن، ومن المحتمل أن تكون هناك فوضى من نوع ما بين كبار الشخصيات الديمقراطية المتنافسة على المنصب.
وسيتعين على المرشحين الحصول على تواقيع من 600 مندوب في المؤتمر لترشيحهم، من المتوقع أن يكون هناك حوالي 4672 مندوبًا في عام 2024، بما في ذلك 3933 مندوبًا ملتزمًا و739 مندوبًا تلقائيًا أو مندوبًا كبيرًا، وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية المندوبين، فستكون هناك "اتفاقية تفاوضية" يتصرف فيها المندوبون كعملاء مجانيين ويتفاوضون مع قيادة الحزب للتوصل إلى مرشح، وستوضع القواعد وستكون هناك تصويتات نداء بالاسم للمرشحين الذين تم ترشيحهم.
ويستغرق الأمر عدة جولات من التصويت حتى يحصل شخص ما على الأغلبية ويصبح المرشح، وكانت آخر اتفاقية تفاوضية فشل فيها الديمقراطيون في ترشيح مرشح في الاقتراع الأول في عام 1952، وإذا تنحى "بايدن" بعد مؤتمر أغسطس، فسيختار أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية البالغ عددهم 435 عضوًا مرشحًا جديدًا. وسيجتمع الأعضاء في جلسة خاصة لاختيار مرشح.
وينقسم الأعضاء الـ 435 في اللجنة الوطنية الديمقراطية بالتساوي بين الرجال والنساء، وكذلك بين مجموعات المصالح المختلفة بما في ذلك قادة العمال، وممثلي مجتمع الميم، والأقليات العرقية. من بينهم 75 يتم تعيينهم من قبل رئيس اللجنة، بينما يتم انتخاب البقية في ولاياتهم.
ولترشيح مرشح ليحل محل "بايدن" في الاقتراع، يجب أن يحظى هذا الشخص بدعم عدد أدنى من أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية - ربما حوالي 60، على الرغم من أن العدد الدقيق ستحدده لجنة القواعد في اللجنة الوطنية الديمقراطية، والتي ستحدد القواعد للإجراءات قبل بدايتها، ومن المحتمل أن تكون هناك خطابات ترشيح وتأييد، ويمكن ترشيح عدة مرشحين قبل تقليص القائمة.
ومن المحتمل أن تعقد اللجنة الوطنية الديمقراطية اجتماعها في واشنطن وسيتم حساب الأصوات هناك، وستكون الاقتراعات مشفرة وموقعة ويتم جمعها يدويًا، وإذا حدث التصويت في وقت قريب جدًا من يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، عندما يتعذر الاجتماع شخصيًا، فمن المحتمل أن يتم ذلك افتراضيًا.