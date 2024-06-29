لم يتم اختياره رسيمًا إلى الآن.. كيف يستبدل الديمقراطيون "بايدن" كمرشح رئاسي؟

وسيتعين على المرشحين الحصول على تواقيع من 600 مندوب في المؤتمر لترشيحهم، من المتوقع أن يكون هناك حوالي 4672 مندوبًا في عام 2024، بما في ذلك 3933 مندوبًا ملتزمًا و739 مندوبًا تلقائيًا أو مندوبًا كبيرًا، وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية المندوبين، فستكون هناك "اتفاقية تفاوضية" يتصرف فيها المندوبون كعملاء مجانيين ويتفاوضون مع قيادة الحزب للتوصل إلى مرشح، وستوضع القواعد وستكون هناك تصويتات نداء بالاسم للمرشحين الذين تم ترشيحهم.