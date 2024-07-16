بعد محاولة اغتيال ترامب.. "المالك": أمريكا تعاني من انقسامات حادة في الداخل ونخشى أن يحدث ما هو أسوأ

وفي مقاله "حال أمريكا كما هو الآن!" بافتتاحية صحيفة "الجزيرة"، يقول "المالك": "تواجه الولايات المتحدة الأمريكية انقسامات حادة في الداخل، وشرخاً عميقاً في علاقاتها مع كثير من الدول خارجياً، وتراجعاً لصالح الصين عسكرياً واقتصادياً وتجارياً وسياسياً.. ومع هذا لا تزال واشنطن لا تقيم وزناً للحال الذي تمر به، وليست على استعداد لمراجعة وضعها الحالي، بل إنها تحتكم في مواقفها وسياساتها إلى الماضي الذي ولَّى ولم يعد حاضراً بالقوة الكبيرة التي كان عليها".