"التعاون الإسلامي" تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم بالسويد

دان حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم اليوم في ستوكهولم بالسويد، بترخيص من السلطات السويدية.