"التعاون الإسلامي" تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم بالسويد

دان حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم اليوم في ستوكهولم بالسويد، بترخيص من السلطات السويدية.
وحذَّر من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ترتكبه عناصر من اليمين المتطرف مرارًا وتكرارًا يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب.
وحثّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا.