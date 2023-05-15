"ترشيد" تطلق مشروع مباني جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بـ"الحرس" بوفر 21%

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع حوالى 184 مليون كيلو واط/ ساعةً سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل، إلى حوالى 144 مليون كيلو واط ساعةً سنويًّا؛ أي بنسبة خفض مُقَدّرة بـ21% تقريبًا، وتبلغ نسبة التوفير المتوقعة من المشروع ما يعادل استهلاك أكثر من 63 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 22 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 377 ألف شتلة سنويًّا.