بعد خفض مخالفات وغرامات المنشآت التجارية.. "السليمان" يطالب بقرار مماثل لخفض المخالفات المرورية

ويثمن "السليمان" قرار تقسيط الغرامات على المخالفات المرورية، لكنه يشير إلى استمرار مشكلة تقييد معاملات المخالفين، ويقول: "أعرف أن مرونة أبديت في السابق بتقسيط سداد الغرامات المرورية المتراكمة، لكن المشكلة أن الغرامات المرورية تقيد معاملات المخالفين لدى جهات أخرى، وهو أمر سبق وأن كتبت عنه كثيراً، مطالباً بألا يربط سداد الغرامات ببعضها، وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤولية تحصيل مستحقاتها، فلا معنى لأن يُحرم شخص من إصدار أو تجديد جواز سفره لأنه لم يسدد غرامة مرورية أو أن يمنع من تجديد رخصة مركبته ورخصة سواقته لأنه عاجز عن سداد غرامته المرورية، فهذا المنع يترتب عليه ارتكاب مخالفات أخرى مثل انتهاء رخصة المركبة والسياقة!".