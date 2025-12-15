بالفيديو والصور .. "شلالات الداهنة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شقراء

ودفع هذا المنظر الخلاب المصوّر "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صورٍ من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات الداهنة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصَّ بتلك المشاهد متابعي «سبق».