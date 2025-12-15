بالفيديو والصور .. "شلالات الداهنة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شقراء

شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على جبال طويق، وتحديدًا بين الوشم وسدير، مناظر طبيعية بديعة، دفعت كثيرين إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات "الداهنة" من وادي العيبة ووادي القموص - شمال شرقي محافظة شقراء - بفعل الأمطار الغزيرة، مُشكّلة لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة كثيرين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوّعة.
ودفع هذا المنظر الخلاب المصوّر "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صورٍ من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات الداهنة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصَّ بتلك المشاهد متابعي «سبق».