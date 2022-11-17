"أمير القصيم": البيروقراطية والروتين عدوّان للتنمية.. شجّعوا المستثمرين وادعموهم

وبيَّن أن إمارة المنطقة قامت على مبدأ التوازن التنموي، من بين المحافظات من خلال الاستفادة من الميز النسبية، والمهرجانات المتنوعة، مشيرًا إلى سعي الإمارة لتسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين والسير معها خطوة بخطوة حتى ترى مشاريعهم النور، وسننادي بجلب الاستثمارات، لافتًا النظر إلى أن الإمارة عملت على إنشاء لجنة للاستثمار حتى أصبحت مركزًا للتنمية الاقتصادية وعمرها 16 عامًا لجلب الاستثمارات للمنطقة وفتح فرص توظيف جديدة.