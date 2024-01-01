"كاوست" تستضيف ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"

تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) فعالية مزدوجة تشمل ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية (POPs) وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة" (WISE).
وسيشارك في هذه الفعالية متحدثون متميزون من خلفيات وثقافات مختلفة من مختلف أنحاء العالم.
وستتركز الندوة وورشة العمل على الموضوعات المتعلقة بالمواد المسامية، وستعرض إنجازات المرأة في العلوم والهندسة، وتسلط الضوء على أبحاثها الرائدة لإلهام الجيل القادم من العالمات.
يشار إلى أن متحدثي هذا العام يمثلون نخبة متميزة من الشخصيات المؤثرة والأساتذة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، الشريك المؤسس لمنصة "مجتمع أيون". والبروفيسورة كيم جيلفس أستاذة كيمياء المواد الحسابية في قسم الكيمياء، جامعة إمبريال كوليدج لندن. والبروفيسورة هنادي سليمان أستاذة الكيمياء وكرسي أبحاث كندا في علم نانوية الحمض النووي، جامعة ماكجيل.
وسيتم بث المحاضرات جميعها على الهواء مباشرة؛ وذلك لتمكين مشاركة المجتمع الأكاديمي العالمي وإثراء المزيد من التفاعلات الاجتماعية وتبادل الأفكار وشبكات التعارف، فضلًا عن تقديم الأنشطة المختلفة الأخرى كمعرض الملصقات البحثية. التسجيل في هذه الفعالية مفتوح حتى 31 يناير 2024.
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