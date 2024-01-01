"كاوست" تستضيف ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"

يشار إلى أن متحدثي هذا العام يمثلون نخبة متميزة من الشخصيات المؤثرة والأساتذة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، الشريك المؤسس لمنصة "مجتمع أيون". والبروفيسورة كيم جيلفس أستاذة كيمياء المواد الحسابية في قسم الكيمياء، جامعة إمبريال كوليدج لندن. والبروفيسورة هنادي سليمان أستاذة الكيمياء وكرسي أبحاث كندا في علم نانوية الحمض النووي، جامعة ماكجيل.