"مشرفو ومشرفات الميدان" يناشدون وزير التعليم مساواتهم في الإجازة الأسبوع المقبل بمنسوبي المدارس

وتابعوا : "بنهاية دوام غدًا الخميس ١٨ رمضان يتمتع منسوبو المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، بالإجازة وفق التقويم الدراسي، بينما سنستمر في الدوام ٤ أيام تبدأ الأحد المقبل وتنتهي الأربعاء، وستكون من دون عمل لارتباط عملنا بالمدارس".