"مشرفو ومشرفات الميدان" يناشدون وزير التعليم مساواتهم في الإجازة الأسبوع المقبل بمنسوبي المدارس

ناشد المشرفون والمشرفات ممن تزيد زيارتهم الميدانية على ٦٠ %، بمساواتهم بمنسوبي المدارس، لتبدأ إجازتهم معهم نهاية هذا الأسبوع، بدلاً من دوامهم مع بقية الموظفين ٤ أيام خلال الأسبوع المقبل.
وقالوا : "في التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة، نصت على أن المشرفين والمشرفات ممن تزيد زيارتهم الميدانية على 60 % يتمتعون بالإجازات المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية، أسوة بمنسوبي المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، لارتباط عملهم بالمدارس" .
وتابعوا : "بنهاية دوام غدًا الخميس ١٨ رمضان يتمتع منسوبو المدارس من طلاب وموظفين ومعلمين، بالإجازة وفق التقويم الدراسي، بينما سنستمر في الدوام ٤ أيام تبدأ الأحد المقبل وتنتهي الأربعاء، وستكون من دون عمل لارتباط عملنا بالمدارس".
وأضافوا: "نناشد وزير التعليم مساواتنا في الإجازة بمنسوبي المدارس، أسوة بمساواتنا بهم في الإجازات المطولة وإجازات منتصف الفصول، ولارتباط عملنا بالمدارس، ولاسيما أن مطلبنا لا يتعدى ٤ أيام والتي ستكون في العشر الأخيرة من رمضان المبارك".