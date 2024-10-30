"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة متوقعة على مكة والمدينة الخميس والجمعة وتحذيراتٌ من ظواهر جوية مصاحبة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحديثاً جديداً للحالة المطرية في المملكة، متوقعاً استمرار تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم المناطق، مع احتمالية وصولها إلى غزيرة جداً في أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة يومَي الخميس والجمعة.