"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة متوقعة على مكة والمدينة الخميس والجمعة وتحذيراتٌ من ظواهر جوية مصاحبة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحديثاً جديداً للحالة المطرية في المملكة، متوقعاً استمرار تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم المناطق، مع احتمالية وصولها إلى غزيرة جداً في أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة يومَي الخميس والجمعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية سيصاحبها عددٌ من الظواهر الجوية، تشمل رياحاً هابطة مُثيرة للأتربة والغبار، جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاعاً في مستوى الأمواج.
ودعا المركز، المواطنين والمقيمين، إلى متابعة التقارير والتحديثات الرسمية الصادرة عبر الموقع الإلكتروني ومنصّات التواصل الخاصّة به، مع الالتزام بإرشادات الجهات المعنية لضمان السلامة العامة.