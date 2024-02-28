"بيرنيز" تُجدِّد شراكتها الإستراتيجية مع "رامتان"

"بيرنيز" تُجدِّد شراكتها الإستراتيجية مع "رامتان"
أعلنت "بيرنيز للعلاقات العامة" عن توقيعها اتفاقية شراكةٍ إستراتيجيةٍ مع "رامتان"؛ لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الشركة السعوديَّة الرائدة التي تفرَّدت بتنظيمها أول المعارض العقاريَّة في المملكة تحت اسم "ريستاتكس"، تقوم بموجبها "بيرنيز" بتقديم خدمات الاستشارات الاتصاليَّة، والعلاقات العامَّة، وإدارة الحملات الإعلاميَّة، لجميع أنشطة معارض "ريستاتكس" العقاريَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة للأعوام الثلاثة القادمة.
من جانبه، أعرب محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرنيز"، عن فخره بتلك الشراكة، التي تُعدُّ فرصةً للتعاون مع الشركة المنظّمة لأحد أبرز الأحداث العقاريَّة في السوق السعوديّ، وهي سلسلة معارض "ريستاتكس" العقاريَّة، مؤكدًا جاهزيَّة "بيرنيز" لتسخير جُلَّ خبراتها ومعرفتها لتقديم أفضل الممارسات والأنشطة الاتصاليَّة، والحملات المبتكَرة التي تدعم أعمال شريكها الإستراتيجيِّ شركة "رامتان".
وأضاف: نتطلَّع لأن تساعد عملياتنا هذه في دعم جميع الشركات العقاريَّة المشارِكة بكافة نُسَخ معارض "ريستاتكس" العقاريَّة على مستوى المملكة، من خلال توفير خدماتٍ استشاريَّةٍ رائدةٍ بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافيَّة، تُعزِّز التواجد الإعلاميَّ لتلك الشركات، وتسلِّط الضوء على إبداعاتها في القطاع العقاريّ.
بدوره، قال محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة "رامتان": إن شراكتنا مع "بيرنيز" هي شراكةٌ متجدِّدةٌ بدأت منذ عام 2021، ويُسعدنا أن نُعلن عن تمديد الشراكة الإستراتيجيَّة لثلاثة أعوامٍ قادمة، والتي تهدف لتعزيز جهودنا المستمرة؛ لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات العقاريَّة في المملكة، عبر تقديم تجارب مميَّزة ومبتكرة للمشاركين في معارض "ريستاتكس"، وتنمية التواصل الفعَّال بين الشركات العقاريَّة والعملاء المحتملَين.
وأضاف: نثق تمامًا في قدرات شركة "بيرنيز"، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال العلاقات العامَّة، والاستشارات الاتصاليَّة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تعزيز تواجدنا وتأثيرنا في سوق المعارض العقاريَّة في المملكة العربية السعودية.
الجدير ذكره أن شركة "بيرنيز" تأسَّست عام 2016، وهي تعمل في مجال استشارات الاتصال والعلاقات العامَّة، وتضمُّ الشركة شبكةً واسعةً من الخبراء الإعلاميِّين في عموم أنحاء الخليج والشرق الأوسط، وتضمُّ محفظةُ عملائها مجموعةً من الشركات التجاريَّة، والمؤسسات المتخصِّصة، والمنظمات غير الربحيَّة، والمؤسسات التعليميَّة، وتغطي خدماتها مجالات العقارات، والمال والأعمال، والإعلام، والرأي العام والمجتمع، والتعليم، والطاقة، والعمل الحكوميِّ والسياسات العامَّة، ويعمل بها نخبةٌ من محترفي الاتصال وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى والرصد وتحليل البيانات.