"بيرنيز" تُجدِّد شراكتها الإستراتيجية مع "رامتان"

الجدير ذكره أن شركة "بيرنيز" تأسَّست عام 2016، وهي تعمل في مجال استشارات الاتصال والعلاقات العامَّة، وتضمُّ الشركة شبكةً واسعةً من الخبراء الإعلاميِّين في عموم أنحاء الخليج والشرق الأوسط، وتضمُّ محفظةُ عملائها مجموعةً من الشركات التجاريَّة، والمؤسسات المتخصِّصة، والمنظمات غير الربحيَّة، والمؤسسات التعليميَّة، وتغطي خدماتها مجالات العقارات، والمال والأعمال، والإعلام، والرأي العام والمجتمع، والتعليم، والطاقة، والعمل الحكوميِّ والسياسات العامَّة، ويعمل بها نخبةٌ من محترفي الاتصال وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى والرصد وتحليل البيانات.