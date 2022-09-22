الرئيس التنفيذي لـ"صدارة" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: ذكرى عزيزة على قلوب الجميع

وقال "الفقير" في كلمة بهذه المناسبة: تمر هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، ذكرى توحيد هذا الوطن الكبير المعطاء، وما قدّمه الملك المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساروا على نهجه القويم في سبيل نهضة وطننا الغالي وحضارته وريادته على الأصعدة كافة التنموية والاقتصادية والمعرفية والعلمية، ليستقر الوطن على هذا النموذج التنموي المميز والفريد الذي أبهر الجميع.