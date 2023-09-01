تقارير ترصد إقبالًا كبيرًا للمستثمرين على الشراء في ضاحية سدايم بجدة

ويعد هذا الاستثمار العقاري من أهم مجالات الاستثمارات من خلال مشاريع الوحدات تحت الإنشاء مع منتجات الشركة الوطنية للإسكان، حيث إن الأرض تكون مملوكة للدولة وغير متضخمة القيمة، ويدفع المستثمر فيها قيمة البناء مع قيمة التطوير فقط، ومن أجل ذلك تعد أقل بنسبة 25% من أي وحدة سكنية في السوق وقت الشراء، بما يحقق استثمارًا مستدامًا تتضاعف قيمته بشكل سنوي.