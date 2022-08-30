إزالة أكثر من 1400 عقار في "كدوة مكة" في أقل من 3 أسابيع

تواصل الجهات التنفيذية في مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة الكدوة؛ أعمالها التي بدأت السبت "15 محرم 1444هـ"، بإزالة ما يزيد على 1400 عقار على مساحة 94723 م2، من أصل 2700 عقار، في أقل من 3 أسابيع.
وتم تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشمل: الدعم السكني، وخدمات نقل الأثاث للفئات الأكثر احتياجًا، والمساعدات الإغاثية عبر مقرّها الميداني في الموقع، وإدراج فرص تطوعية خاصة بالعمل في الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي من قبل الجمعيات الخيرية.
تم تخصيص مركز خدمة قدم خدماته لـ98 مواطنًا.