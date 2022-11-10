"السواحة" يُجري مجموعة لقاءات على هامش انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني

الْتقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، على هامش انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري الدكتور عيسى إبراهيم، ووزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية في جنوب إفريقيا خومبوزو نتشافيني، والأمين العام المنتخب للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان، والمبعوث الأممي المعنيّ بالتكنولوجيا أمانديب سينغ جيل، إضافة إلى كل من الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ICANN" غوران ماربي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "E- SPACE" جريج ويلر.