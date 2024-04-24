نائب أمير مكة يطلع على البرامج التدريبية للأكاديمية السعودية اللوجستية

زار نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، اليوم، مقرَّ الأكاديمية السعودية اللوجستية بمحافظة جدة، وكان في استقباله: نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية "د. رميح بن محمد الرميح".
وخلال جولته اطّلع الأمير سعود بن مشعل من خلال العرض التعريفي، على البرامج التدريبية التي تقدّمها الأكاديمية السعودية اللوجستية، متضمّنًا أهدافها ومهامها والمنظومة التدريبية التي تنتهجها، كما استمع لتجارب خريجي برامج الأكاديمية، وخبرات الكادر التدريبي العالمي المشارك في تقديم البرامج.
واختتمت زيارة سموّه بجولة ميدانية لمرافق الأكاديمية وفصولها التدريبية، والاستماع لمجموعة من المتدربين والمتدربات الحاليين في برامج الأكاديمية.
يُذكر أنّ الأكاديمية السعودية اللوجستية، إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسّست في يوليو 2021م باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتهدف الأكاديمية لدعم صناعة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، والمشاركة في مسيرة البناء لمنظومة متكاملة ورائدة على جميع المستويات الإقليمية والعالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على تحقيق ذلك.
فيما انطلقت أعمال فرع محافظة جدة في شهر سبتمبر 2023، ويستهدف 8 تخصصات تدريبية تتضمّن إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، التجارة الإلكترونية، تشغيل الميل الأخير، إدارة المخازن، التسويق وخدمة العملاء، إدارة المشتريات، تشغيل الموانئ، وسطاء الشحن والتخليص الجمركي.
كما ترتكز الأكاديمية السعودية اللوجستية على مجموعة من المستهدفات التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في توطين هذه الصناعة الحيوية؛ من خلال تأهيل الكفاءات وتوفير الحلول التدريبية النوعية، وفق أفضل النماذج العالمية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.