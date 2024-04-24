نائب أمير مكة يطلع على البرامج التدريبية للأكاديمية السعودية اللوجستية

وخلال جولته اطّلع الأمير سعود بن مشعل من خلال العرض التعريفي، على البرامج التدريبية التي تقدّمها الأكاديمية السعودية اللوجستية، متضمّنًا أهدافها ومهامها والمنظومة التدريبية التي تنتهجها، كما استمع لتجارب خريجي برامج الأكاديمية، وخبرات الكادر التدريبي العالمي المشارك في تقديم البرامج.