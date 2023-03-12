بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

وتشهد معظم مناطق المملكة أمطارًا متفرقة، حيث توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرَد، وتُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.