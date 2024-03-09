قفزةٌ فارقة على طريق الاستدامة.. "مصادر الجزيرة" تنال شهادة ISO 14001

أعلنت شركة مصادر الجزيرة، الرائدة في مجال خدمات النقل والشحن، اليوم عن حصولها على شهادة ISO 14001، وهي شهادة دولية تؤكد التزام الشركة بالمعايير البيئية العالمية.
وتُعَد هذه الشهادة خطوة مهمة في رحلة مصادر الجزيرة نحو الاستدامة وحماية البيئة. وتلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في جميع عملياتها؛ بما في ذلك عمليات النقل والشحن والتصنيع.
وتشمل هذه الممارسات: "استخدام الوقود والطاقة بكفاءة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات والمواد الخطرة بشكل مسؤول، وحماية التنوع البيولوجي".
وتُعَد شهادة ISO 14001 واحدةً من أكثر الشهادات البيئية شُهرة في العالم. وهي تُمنَح للشركات التي تلتزم بتطبيق نظام إدارة البيئة المتوافق مع المعايير الدولية.
وتؤكد هذه الشهادة التزامَ مصادر الجزيرة بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. وتُعتبر خطوة مهمة في رحلة الشركة نحو مستقبل مستدام.