الرياض.. "المركز السعودي لزراعة الأعضاء" يُنهي معاناة مواطنَيْن مع مرض القصور الكلوي

وأوضح المدير العام للمركز، الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع، بحسب الأولويات الطبية للمرضى. لافتًا إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، وداعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.