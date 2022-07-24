شركة ومركز ونقل آمن.. "نقابة السيارات" جهود لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح مدير فرع النقابة العامة للسيارات بمنطقة المدينة المنوّرة المهندس مازن ثروت، أن النقابة تعمل على مدار العام من خلال توفير نقل آمن للحجاج والمعتمرين والزوار من خلال تنقلهم داخل المنطقة، وما بين المدن، مشيراً إلى استكمال أعمال إنشاء مركز الترحيب والدعم الشامل لخدمة ضيوف الرحمن على طريق الهجرة، على مساحة 206.927 م2، حيث يحتوي على مبانٍ إدارية وتشغيلية، وجامع كبير بمساحة 1.284م2، ومواقف مظللة لحافلات شركات النقل تتسع لعدد 1779 حافلة مجهزة بورش لصيانة الحافلات، ومحطة وقود ومغاسل آلية للحافلات، وسكن لقائدي المركبات والفنيين، وصالات ترحيب للحجاج، ومتحف خدمات الحج، إضافة إلى عدد من المباني الخاصة للجهات الحكومية المشاركة، حيث يعد هذا المركز أحد مشاريع تطوير مراكز المساندة التابعة للنقابة العامة للسيارات.