بمشاركة 21 دولة.. "الوطنية للتربية والعلوم" تتهيأ لانطلاق دورة "الألكسو 27" بجدة

وجاء المؤتمر الذي جمع أبرز المنظمات في الثقافة والعلم والتربية تحت سقف واحد ليبرهن على جهود السعودية ومبادراتها في رسم ملامح مستقبل ثقافي مستدام يعزز التنمية المجتمعية التي شهدت خطوات رائدة، منذ ما يزيد على 45 عامًا، حين استضافت المملكة على أرضها المجلس التنفيذي للمنظمة العربية في الطائف، وأكدت على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الثقافة والتربية والعلوم.