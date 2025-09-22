تعرف على أبرز الوجهات المحلية التي تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ95

مع حلول اليوم الوطني السعودي الـ95، يشهد قطاع السياحة الداخلية في المملكة حركة نشطة، حيث يفضّل المواطنون والمقيمون قضاء عطلة اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر 2025 في عدد من الوجهات المحلية التي تجمع بين التاريخ والترفيه والطبيعة الخلابة. وتعمل وزارة السياحة وهيئات المناطق على تعزيز هذه الوجهات بعروض وفعاليات مخصصة لهذه المناسبة الوطنية.