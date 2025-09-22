تعرف على أبرز الوجهات المحلية التي تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ95

مع حلول اليوم الوطني السعودي الـ95، يشهد قطاع السياحة الداخلية في المملكة حركة نشطة، حيث يفضّل المواطنون والمقيمون قضاء عطلة اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر 2025 في عدد من الوجهات المحلية التي تجمع بين التاريخ والترفيه والطبيعة الخلابة. وتعمل وزارة السياحة وهيئات المناطق على تعزيز هذه الوجهات بعروض وفعاليات مخصصة لهذه المناسبة الوطنية.
تتصدر مدينة الرياض قائمة الوجهات، حيث تشهد شوارعها ومعالمها البارزة مثل بوليفارد رياض سيتي وحديقة الملك عبدالله وواجهة الرياض فعاليات ضخمة تشمل العروض الضوئية والألعاب النارية والحفلات الغنائية والأسواق الشعبية التي تحتفي بالتراث الوطني.
أما مدينة جدة فتمثل خيارًا مفضلاً للعائلات بفضل كورنيشها الممتد وفعالياته البحرية، إضافة إلى المنطقة التاريخية التي تشهد مهرجانات خاصة باليوم الوطني، إلى جانب العروض الترفيهية في "جدة سوبر دوم" والأسواق التراثية.
وفي الدمام والخبر والظهران، تبرز الفعاليات الشاطئية والعروض البحرية كأهم عناصر الجذب، حيث يقصد السكان الكورنيش للاستمتاع بالأجواء البحرية، فضلًا عن مراكز التسوق والحدائق العامة التي تتزين بألوان العلم السعودي.
ويميل عدد كبير من الأسر إلى قضاء عطلة اليوم الوطني في أجواء روحانية عبر زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تكتمل التجربة بين أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، وبين المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها إمارات المناطق.
وتُعد الطائف من أبرز الوجهات في هذا الموسم بفضل طبيعتها المعتدلة وحدائقها الشهيرة وقرية الورد، إضافة إلى العروض الشعبية والأسواق التقليدية التي تُقام بهذه المناسبة.
أما وجهات الجنوب، خاصة أبها والباحة، فتستقطب العائلات الباحثة عن أجواء طبيعية خلابة وجلسات جبلية فريدة، إلى جانب المهرجانات التراثية والعروض الشعبية التي تعكس هوية المنطقة.
وتبرز العُلا كوجهة سياحية متكاملة بفضل مواقعها التاريخية مثل "الحِجر" و"مدائن صالح"، وفعالياتها الثقافية المميزة، مما يجعلها مقصدًا للعائلات والشباب في عطلة اليوم الوطني.
كما بدأت الوجهات الحديثة مثل نيوم والبحر الأحمر تجد مكانها في خيارات السعوديين، حيث تقدم تجارب سياحية عصرية تجمع بين البحر والرياضة والمغامرة وسط طبيعة بكر تتماشى مع رؤية المملكة 2030.