عداد مشاريع الرياض.. شاهد على منجزات الرؤية



ومؤخراً تحولت منصة عداد مشاريع الرياض من عمل فردي إلى عمل مؤسسي يعمل وفق أفضل الممارسات المهنية والإعلامية، إذ انطلقت الهوية الجديدة التي استلهمت شعارها من مؤشرات متابعة المشاريع لمواكبة المستجدات المتسارعة التي تمر بها الرياض وتعكس مستوى الإنجاز، وهو ما يدل على تسارع الحراك التنموي للعاصمة خاصة في ظل توجهها لتكون ضمن إحدى أفضل المدن العالمية.