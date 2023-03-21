الرياض تستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين بوزارات خارجية دول مجلس التعاون وباكستان

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، أن الاجتماع بحث عدداً من القضايا السياسية والأمن الإقليمي، وناقش آليات تعزيز الحوار الإستراتيجي بين الجانبين وتطوير أوجه التعاون بينهما في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك التي تم إقرارها للفترة 2022-2026، كما تم بحث بعض القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.