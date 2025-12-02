أكثر من 700 زائر في ختام ملتقى الإرشاد المهني الأول بالرياض

اختُتمت في مدينة الرياض أعمال ملتقى الإرشاد المهني الأول، الذي نظّمه صندوق تنمية الموارد البشرية واستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التوجيه والإرشاد المهني.
وشهد الملتقى حضورًا تجاوز 700 زائر، وتنظيم 32 ورشة تدريبية، و3 جلسات حوارية، و4 متحدثين رئيسيين، إلى جانب متحدثين دوليين ومحليين، كما شمل معرضًا مصاحبًا ضم 29 جناحًا لجهات مشاركة وداعمة، ما ساهم في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب المهنية الحديثة.
وأوضح المهندس محمد المحيسن، رئيس برنامج التوجيه والإرشاد المهني في الصندوق، أن الملتقى يهدف إلى بناء مجتمع مهني يجمع الممارسين والمهتمين من مختلف القطاعات التعليمية والحكومية والخاصة وغير الربحية، لتبادل التجارب وتعزيز مهارات المختصين في الإرشاد المهني.
وأشار إلى أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، ما يعكس أهمية القطاع والدور المتنامي للإرشاد المهني في دعم مسارات التنمية، مؤكدًا أن الهدف الرئيس هو أن يصبح الملتقى محطة سنوية تجمع الخبراء والممارسين بمشاركة أوسع في المستقبل.
وسلّط الملتقى الضوء على أحدث الممارسات في التوجيه والإرشاد، ودعم تطوير الكفاءات المتخصصة، بما يعزز مكانته كمنصة وطنية لتمكين المهنيين والمهتمين، ومواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية المتجددة.