"الأفواج الأمنية" تقيم معرضًا توعويًا لدعم حملة "وطن بلا مخالف" بجازان

تُقيم وكالة شؤون الأفواج الأمنية معرضًا توعويًا ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، في مجمع كادي مول بمنطقة جازان، بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات والمخالفين، والتعريف بطرق الإبلاغ الرسمية.
ويهدف المعرض إلى توعية المواطنين والمقيمين والزوار بجهود الوكالة الأمنية، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروّجي المخدرات، إلى جانب استعراض العقوبات المرتبطة بمخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.
وتدعو الجهات الأمنية الجميع إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa
وأكدت الجهات الأمنية أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون تحميل المُبلِّغ أي مسؤولية.