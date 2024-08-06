تتعلق بـ"الاستقالة والتظلم" وشملت توسّعًا في باب الإجازات والعقود.. تعرف على تفاصيل مواد نظام العمل المعدلة

وتابعت: راعت التعديلاتُ مصلحةَ جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريفًا لمصطلحَي "الاستقالة" و"الإسناد"، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.