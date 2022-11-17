"الأشرفي" يشيد بتكفل السعودية بإعادة ترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

وأضاف: "ومن خلال مشاركته الفاعلة في قمة العشرين المنعقدة في أندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية وبحضور زعماء وقادة أكبر دول العالم اقتصاداً ومكانة وتأثيراً وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي يمثلها في هذا الملتقى المهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان خير ممثل لبلاده العظيمة نيابة عن قائد الأمة الحكيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى، ومن خلال مشاركته، كان سمو ولي العهد يجتمع مع قادة العالم ويلتقي بالأصدقاء والحلفاء والمؤثرين وينفرد بالزعماء ويتشاور مع الجميع ويتحاور مع المفكرين والمتميزين ويناقش مع القادة والزعماء ويبحث معهم وسائل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والسلام العالمي، وهو الشغل الشاغل لسموه الكريم منذ عدة سنوات باحثاً وقائداً للسلام".