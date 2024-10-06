"الثقافية".. مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب

و‏قدّم جناح "الثقافية" في المعرض تجربة" الفويس أوفر"؛ لتقديم فرص وتعزيز المواهب لدى الشباب لاستقطاب المواهب الجديدة والأدبية، كما استثمرت في أكثر من 60 من رموز الثقافة في مختلف المجالات والأعمار ضمن هدفها لتحويلهم إلى رأس مال بشري عبر صناعة برامج ثقافية متخصّصة، وتمكينهم من نشر المحتوى الثقافي بطرقٍ إبداعية على يد خبراء في صناعة المحتوى، كما ذكر تقرير "الثقافية" الآن أكثر من 60 مقدماً ومذيعاً، وأكثر من 15 مراسلاً.