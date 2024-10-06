"الثقافية".. مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب

قدّم جناح قناة "الثقافية" في معرض الكتاب الدولي بالرياض لعام 2024 تعريفاً شاملاً للثقافة السعودية وللأكاديمية الثقافية التي دشّنتها القناة أخيراً.
وانطلقت القناة كإحدى مبادرات وزارة الثقافة في السنة الماضية تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني بمختلف الاهتمامات الثقافية السعودية (الأزياء، الفنون، الأدب، المقالات)، ومن أشهر برامجها برنامج "المعلقة"؛ أكبر برنامج شعر عربي، وأنتجت أغاني باللغة العربية الفصحى، كما أنها الناقل الأساسي للبث المباشر من مختلف العالم للأوركسترا.
وأبرزت "الثقافية" التنوُّع الثقافي الفريد للمملكة من خلال توثيقها ثقافة 13 منطقة في المملكة عبر 16 قطاعاً ثقافياً، مسلطة الضوء على اللهجات المحلية المتنوّعة التي تعكس تراث كل منطقة، وتناولت الأطباق التقليدية التي تحمل نكهات فريدة من نوعها، كما أبرزت العرضات التراثية التي تمثل جزءاً من الهوية الثقافية للمملكة.
وتسعى "الثقافية" للاحتفال بالإنجازات المحقّقة عبر الاستثمار في الموروث الثقافي، وتسليط الضوء على أبرز المنجزات الثقافية من خلال تغطية شاملة وحصرية لأهم الأحداث المحلية والعالمية؛ من ضمنها حدث معرض الكتاب الدولي للعام الحالي.
وقدّم جناح "الثقافية" في المعرض تجربة" الفويس أوفر"؛ لتقديم فرص وتعزيز المواهب لدى الشباب لاستقطاب المواهب الجديدة والأدبية، كما استثمرت في أكثر من 60 من رموز الثقافة في مختلف المجالات والأعمار ضمن هدفها لتحويلهم إلى رأس مال بشري عبر صناعة برامج ثقافية متخصّصة، وتمكينهم من نشر المحتوى الثقافي بطرقٍ إبداعية على يد خبراء في صناعة المحتوى، كما ذكر تقرير "الثقافية" الآن أكثر من 60 مقدماً ومذيعاً، وأكثر من 15 مراسلاً.
وأتاح الجناح استديو لالتقاط صورة تذكارية للحضور، كما جاء تصميم الجناح على شكل مرايات لجذب انتباه الحضور.