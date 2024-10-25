مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يزيل تشوهًا في رقبة طفلة بعملية تجميلية استمرت 7 ساعات

وأضاف د. القنيبط أن ذوي الطفلة ذهبوا بها لعدة مستشفيات، لكن الأطباء في تلك المستشفيات اعتذروا عن علاجها، وذلك بسبب عدم جاهزيتها لإجراء مثل هذه التدخلات الطبية، فراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، وفور وصولها أجريت لها حزمة من الفحوصات الدقيقة، أبرزها الأشعة الوريدية وأشعة الرنين المغناطيسي، وبعد الإطلاع على نتائج الفحوصات، أخضع الفريق الطبي المراجعة لعملية دقيقة، تم فيها إعادة بناء وترميم المنطقة المتأثره من خلال الاستعاضة برقعة نسيجية جلدية من كتف المراجعة، مع شريان مغذٍ مباشر لضمان سلامة الاستعاضه وتقليل المضاعفات، ومضت العملية وفقاً لما رسم لها في الخطة العلاجية، واستمرت لمدة "7" ساعات، وتكللت جهود الفريق ولله الحمد، بالنجاح التام، ونقلت الطفلة مباشرة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت "48" ساعة محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادرت بدون مضاعفات وبحالة صحية جيدة.