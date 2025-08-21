"الإحصاء" في تقرير خاص عن المرأة السعودية .. انخفاض معدل البطالة النسائية إلى 13%

من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024م ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022م حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024م 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023م والذي سجل 13.9%، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.