"إيجاد للتقنية" تطلق منصة "تشارك" بالشراكة مع إمارة نجران لتعزيز المشاركة المجتمعية والتحول الرقمي

الهوية المؤسسية الجديدة وإبراز الإنجازات

خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025، أطلقت «إيجاد للتقنية» هويتها المؤسسية الجديدة، وقدمت أبرز منجزاتها في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2025، حيث حققت ثمان جهات من شركاء ايجاد مستوى "الإبداع" في التحول الرقمي، كما حقق شركائها اكثر من ٢٥ جائزة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي نتيجة للمنتجات الابتكارية التي ترتكز على التقنيات الناشئة والكاء الاصطناعي التي شاركت ايجاد بتطويرها أو ابرازها ، ما يعكس الأثر النوعي للحلول الرقمية والاستشارية التي تقدمها الشركة في دعم التميز المؤسسي محليا وعالميا .