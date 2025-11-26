"إيجاد للتقنية" تطلق منصة "تشارك" بالشراكة مع إمارة نجران لتعزيز المشاركة المجتمعية والتحول الرقمي

أعلنت شركة «إيجاد للتقنية عن تطوير وإطلاق منصة «تشارك» الرقمية، التي دشّنها صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ضمن جهود الإمارة لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي الوطني.
منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة
تعد منصة «تشارك» إحدى المبادرات الرقمية النوعية التي انطلقت فكرتها من سمو امير منطقة نجران وطورتها «إيجاد للتقنية» بالشراكة مع وكالة الامارة للشئون التنموية بالتنسيق مع المختصين في هيئة الحكومة الرقمية ، لتمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، وتقديم المقترحات والملاحظات، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات بالمنطقة.
وتوفر المنصة مجموعة من الوظائف المتقدمة، أبرزها:
* تمكين أفراد المجتمع من إبداء آرائهم حول المبادرات الحكومية.
* استقبال المقترحات والملاحظات عبر قنوات رقمية موحدة وسهلة الاستخدام.
* تعزيز التواصل بين الإمارة والجهات الحكومية والمستفيدين.
* دعم التكامل مع المنصات الوطنية ورفع جودة الخدمة الحكومية.
كما تتيح المنصة للجهات الخدمية في المنطقة تحت اشراف الامارة قياس نبض المجتمع وتحليل البيانات عبر لوحات تحكم متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان كفاءة المتابعة واتخاذ القرار في تحسين الخدمات واطلاق المشاريع التنموية استنادا على اراء المجتمع .
أكدت «إيجاد للتقنية» فخرها بالمساهمة في هذه المبادرة التي تعكس التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المنصة تمثل نموذجًا عمليًا غير مسبوق للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبرز قدرة الحلول الوطنية على تقديم منتجات رقمية تنافسية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تصريح الرئيس التنفيذي لشركة «إيجاد للتقنية»
قال الأستاذ محمد البقمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجاد للتقنية»:
"منصة «تشارك» تجسّد رؤيتنا نحو تطوير الحلول الرقمية الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية برفع ترتيب المملكة عالميا في مؤشر المشاركة الالكترونية EPI. نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذا التحول الذي يقوده سمو أمير منطقة نجران، وسنواصل تقديم حلول مبتكرة تعزز فاعلية الجهات الحكومية وتدعم مستهدفات رؤية 2030."
شراكة تمتد نحو المستقبل
وأكّد الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «قو للاتصالات» ورئيس مجلس المديرين في شركة «إيجاد للتقنية»، أن تطوير منصة «تشارك» يعكس الدور المتنامي لـ«إيجاد» في دعم التحول الرقمي الحكومي، مشيرًا إلى مشاركتها الفاعلة في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، حيث قدمت أبرز نجاحاتها وأطلقت هويتها المؤسسية الجديدة.
وقال آل منصور:
"إيجاد للتقنية أثبتت حضورها كشريك وطني قادر على قيادة التحول الرقمي بشراكات مؤثرة مع الجهات الحكومية. تطوير منصة «تشارك» هو أحد ثمار هذا المسار، ويجسّد التزامنا بتقديم حلول رقمية نوعية ترتقي بالخدمات الحكومية وتزيد من مشاركة المجتمع."
الهوية المؤسسية الجديدة وإبراز الإنجازات
خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025، أطلقت «إيجاد للتقنية» هويتها المؤسسية الجديدة، وقدمت أبرز منجزاتها في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2025، حيث حققت ثمان جهات من شركاء ايجاد مستوى "الإبداع" في التحول الرقمي، كما حقق شركائها اكثر من ٢٥ جائزة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي نتيجة للمنتجات الابتكارية التي ترتكز على التقنيات الناشئة والكاء الاصطناعي التي شاركت ايجاد بتطويرها أو ابرازها ، ما يعكس الأثر النوعي للحلول الرقمية والاستشارية التي تقدمها الشركة في دعم التميز المؤسسي محليا وعالميا .