بين مثالية الأسعار وتفاوتها.. شاهد أسواق القصيم تفتح ذراعيها قبيل العيد

تشهد أسواق منطقة القصيم، حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، لشراء احتياجات العيد، استعدادًا وتجهيزًا لقدومه.
ورصدت عدسة "واس" محال مستلزمات العيد وسط تنافس فيما بينها؛ حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات؛ لافتين إلى أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحامًا كبيرًا ومبيعات مثالية.
وأفاد عدد من المتسوقين بأنهم يفضلون المحال ذات الأسعار المثالية والمخفضة والتي يتوفر فيها خيارات من المنتجات التي تخص العيد، كما أشار عدد من الباعة إلى أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد يرجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أهم الأسباب في اختلاف الأسعار.