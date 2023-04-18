بين مثالية الأسعار وتفاوتها.. شاهد أسواق القصيم تفتح ذراعيها قبيل العيد

وأفاد عدد من المتسوقين بأنهم يفضلون المحال ذات الأسعار المثالية والمخفضة والتي يتوفر فيها خيارات من المنتجات التي تخص العيد، كما أشار عدد من الباعة إلى أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد يرجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد وهي من أهم الأسباب في اختلاف الأسعار.