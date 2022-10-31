"الزعاق": لهذا السبب نُسمي أول أمطار موسم الوسم بـ"الثروي"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم الثريا طوال الليل حتى نهاية الشتاء، وهو من أشهر وأجمل نجوم السماء لدى العرب، ومن شدة حبهم لها أسموه (الثريا).
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الثريا هو الجرم السماوي الأوحد الذي يطلق عليه "النجم"، وعن طريقه يعرف العرب بداية وشدة ونهاية مواسم الحر والبرد، وأولُ مطر الوسم يسمى بالثروي نسبة لها، والعرب أسموها بالثريا لعلو مكانها وثراء نجومها؛ فهي عنقود نجمي يحتوي على 250 نجمًا، منها 7 تشاهَد بالعين المجردة.
وتابع أن العرب رسموا الثريا على صفحة السماء في هيئة فتاة رائعة الجمال.