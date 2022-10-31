"الزعاق": لهذا السبب نُسمي أول أمطار موسم الوسم بـ"الثروي"

وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الثريا هو الجرم السماوي الأوحد الذي يطلق عليه "النجم"، وعن طريقه يعرف العرب بداية وشدة ونهاية مواسم الحر والبرد، وأولُ مطر الوسم يسمى بالثروي نسبة لها، والعرب أسموها بالثريا لعلو مكانها وثراء نجومها؛ فهي عنقود نجمي يحتوي على 250 نجمًا، منها 7 تشاهَد بالعين المجردة.