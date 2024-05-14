ارتفاع صافي أرباح «دله الصحية» بنسبة 26% محققة أكثر من 119 مليون ريال خلال الربع الأول للعام 2024

ارتفعت صافي أرباح «دله الصحية»، خلال الربع الأول للعام 2024م، بنسبة 26% ، محققة 119.3 مليون ريال، وذلك مقارنة بـ 94.7 مليون ريال للربع المماثل من عام 2023، وقد أدّى ذلك إلى زيادة ربحية السهم، لتبلغ 1.22ريال، مقارنة بـ 0.98 ريال، للربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيانها على تداول، أن ارتفاع صافي أرباح الشركة، خلال الربع الأول للعام الحالي، يعود إلى زيادة الإيرادات، والتي أدت بدورها إلى تحسن مجمل الربح، الذي بلغ 293 مليون ريال، وذلك مقارنة بـ 267 مليون ريال، للفترة المماثلة من عام 2023م، بنسبة زيادة قدرها 10% ، بالإضافة إلى زيادة الربح التشغيلي 11%، نتيجة لانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، بجانب التحسن في أداء الشركات الزميلة.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة للربع نفسه، بنسبة 9.4% ، لتبلغ 784 مليون ريال، مقارنة بـ 717 مليون ريال، وذلك بسبب زيادة أعداد المراجعين لمستشفيات المجموعة وزيادة الطاقة الاستيعابية، لاسيما للتنويم والعيادات الخارجية.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «دله الصحية» المهندس طارق القصبي، أن هناك عدة أسباب ساهمت في زيارة صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول للعام الحالي، ابرزها محافظة الشركة على أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها الصحية، والتزامها بسلامة المرضى، والأمان والجودة الطبية، إضافة إلى زيادة الإيرادات وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث أسهم ذلك كله في ارتفاع صافي الأرباح، الأمر الذي يؤكد قوة المركز المالي للشركة.
وأشار م. القصبي إلى أن «دله الصحية»، تمضي بخطوات راسخة وثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة الممتدة حتى عام 2026، والتي تعنى بتحسين تجربة المريض، ورحلته العلاجية نحو الأفضل، بجانب التأثير بشكل إيجابي في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، وذلك كشركة رائدة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية.
يذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.