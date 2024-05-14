ارتفاع صافي أرباح «دله الصحية» بنسبة 26% محققة أكثر من 119 مليون ريال خلال الربع الأول للعام 2024

وتعليقا على ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «دله الصحية» المهندس طارق القصبي، أن هناك عدة أسباب ساهمت في زيارة صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول للعام الحالي، ابرزها محافظة الشركة على أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها الصحية، والتزامها بسلامة المرضى، والأمان والجودة الطبية، إضافة إلى زيادة الإيرادات وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث أسهم ذلك كله في ارتفاع صافي الأرباح، الأمر الذي يؤكد قوة المركز المالي للشركة.