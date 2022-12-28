الأمن البيئي يضبط 12 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفًا لنظام البيئة، 10 مواطنين، ومقيمَين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 304 متون من الإبل، و180 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.