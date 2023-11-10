العالمي يزيد الراجحي يطمح لتحقيق لقب باها دبي للمرة الثانية في مسيرته

وستكون هذه المشاركة الثالثة لبطلنا العالمي يزيد الراجحي ولكن هذه المرة برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك في باها دبي الذي يُعد من أبرز الأحداث الرياضية في عالم الراليات الصحراوية، وسبق أن فاز الراجحي بلقبها في عام 2021 على متن سيارة تويوتا هايلوكس، كما انه حقق المركز الأول في فئة الـ T1 بلس وبما أن منافساتها ستنطلق مساء اليوم، يتطلع الثنائي الى تحقيق الفوز بلقبها والتفوق في هذا التحدي الصحراوي الشيق نهاية هذا الأسبوع.