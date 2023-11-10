العالمي يزيد الراجحي يطمح لتحقيق لقب باها دبي للمرة الثانية في مسيرته

يتأهب حامل لقب كأس العالم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي للمشاركة في الجولة السابعة والختامية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها والذي سيُعقد جولته الأخيرة في دبي في الفترة ما بين12-10 من شهر نوفمبر الجاري بتنظيم من الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.
وستكون هذه المشاركة الثالثة لبطلنا العالمي يزيد الراجحي ولكن هذه المرة برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك في باها دبي الذي يُعد من أبرز الأحداث الرياضية في عالم الراليات الصحراوية، وسبق أن فاز الراجحي بلقبها في عام 2021 على متن سيارة تويوتا هايلوكس، كما انه حقق المركز الأول في فئة الـ T1 بلس وبما أن منافساتها ستنطلق مساء اليوم، يتطلع الثنائي الى تحقيق الفوز بلقبها والتفوق في هذا التحدي الصحراوي الشيق نهاية هذا الأسبوع.
ويتكون باها دبي من مرحلتين تسبقهما مرحلة استعراضية هذه المرة بمسافة كيلومترين فقط في يوم الجمعة بالقرب من مقر الرالي الواقع في "دبي فيستيفال سيتي مول" والذي يُعد وجهة ممتازة للعائلات ولعشاق سيارات الرالي الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة الرالي عن قرب، ومن خلال هذه الفعالية يمكن للعشاق التقرب والتعرف على السيارات وهي من التجارب المميزة في هذه الرياضة المثيرة.
وستبدأ منافسات المرحلة الأولى في يوم السبت الموافق 11 من نوفمبر، حيث ستمتد المسارات عبر صحراء القدرة. هذه المنطقة الوعرة والتي تحتوي على الرمال الناعمة والكثبان الرملية تضع التحديات الفعلية أمام السائقين. سيتعين على السائقين أن يظهروا مهاراتهم في التحكم بالسيارة والتعامل مع الظروف المتغيرة في الصحراء خلال مسافة تبلغ 168.40 كيلومتر خاضعة للتوقيت.
وفي اليوم التالي، ستستمر المنافسات يوم الأحد لإكمال المرحلة الثانية، حيث سيكمل السائقون مجرياتهم في صحراء القدرة بمسافة 169.05 كيلومتراً خاضعة للتوقيت حيث تتطلب هذه المرحلة الاستمرارية والتركيز العالي من السائقين اذ انهم سيواجهون مجددًا التحديات الوعرة للصحراء التي هي بمثابة تجربة فريدة ومثيرة للمشاركين.
وبفضل روحه الرياضية العالية وأدائه المذهل، يُتوقع أن يفوز البطل السعودي يزيد الراجحي بوصافة كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها نهاية هذا الأسبوع رغم بداية الموسم التي لم تكن جيدة بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة في الجولتين الأوليتين مطلع العام (باها حائل وباها قطر) وعدم إكماله النقاط المهمة للحفاظ على اللقب، إلا أنه تمكن من التعافي وتحقيق أداء ممتاز في الجولات اللاحقة.
بالفعل، الإصرار والروح القتالية والتفاني هي صفات قوية يتميز بها البطل السعودي يزيد الراجحي وقد أظهر هذه الصفات القوية من خلال استعادة تألقه وتقديم أداءً استثنائياً رغم التحديات التي واجهها خلال الموسم مستطيعاً التغلب على الصعاب وتحقيق أداء رائع لحصد وسام الوصافة في كأس العالم نهاية هذا الأسبوع.
ويتسابق أيقونة رياضة المحركات السعودية على متن سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة لموسم 2024 والتي تم إسدال الستار عنها في جولة الأرجنتين من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة وهي السيارة التي سيخوض فيها البطل العالمي النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية وبقية منافسات الراليات العالمية العام المقبل.
وتعليقاً على مُشاركته قال البطل العالمي يزيد الراجحي: "قمنا بالتجارب الخاصة لسيارتنا يوم أمس ونحن مستعدون ومتحمسون لخوض باها دبي في نسخته الجديدة لهذا الموسم بعد التدريبات والتحضيرات التي أجريناها لسيارتنا خلال الموسم برمته. ينتظرنا تحدي جديد ومنافسة جديدة في رمال صحراء القدرة تماماً كالعام الماضي، ونحن واثقون من قدراتنا وبأدائنا المثالي كعادتنا حيث نسعى للفوز بلقب باها دبي للمرة الثانية.
"ستكون هذه المشاركة الثالثة لي في مسيرتي في باها دبي وفزت بلقبها في مشاركتي الأولى في عام 2021 وحققت المركز الأول في فئتي الـ T1 بلس في العام الماضي وأتطلع بالفوز بها لهذا الموسم وهي الجولة الختامية لكأس العالم.
"أعبر عن خالص شكري وإمتناني لشريكي الرسمي "عبد اللطيف جميل للسيارات" على دعمهم المستمر والسخي لمسيرتي في المشاركة في الراليات في المحافل الرياضية الدولية والعالمية والمحلية ونتطلع الى مستقبل مشرق ونجاحات متجددة ونؤكد مجدداً شكرنا العميق للراعي على دعمهم المستمر والثقة التي يمنحونا لنا".
ومن جانبه قال ملاح البطل العالمي تيمو غوتشالك عن تحضيراته لباها دبي: "ستكون هذه المرة الأولى التي أرافق بها زميلي المميز يزيد الراجحي في دبي، شاركت كملاح مع أحد الزملاء في العامين المنصرمين وكانت تجربة رائعة.
"انا متحمس للغاية وأتطلع بشغف الى هذه التجربة المميزة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز المشرف نهاية هذا الأسبوع"