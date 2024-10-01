"نيوم" تكشف عن تصاميم نادي سندالة لليخوت

ويعكس تصميم النادي روعة الفن الإيطالي العريق وتاريخه الزاخر، كما تحاكي تصاميمه الداخلية سحر الجزيرة الطبيعي، حيث تتميز برخام كرارا الأبيض، في حين تتلألأ الأسطح الخشبية بألوان "سندالة بلو" الزرقاء الفريدة التي ابتكرها ستيفانو ريتشي خصيصاً للنادي، واستوحاها من ألوان المياه المحيطة بالجزيرة، كما يضيف مطعم النادي الخاص، بسقفه المزخرف، والمنسوجات اليدوية المنتشرة في أرجائه من مصنع "أنتيكو سيتيفيسيو فيورنتينو" التاريخي في فلورنسا، لمسة فنية راقية.