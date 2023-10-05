بمشاركة الخبراء ومقدّمي الخدمات.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في الرياض

وقالت وكيل تمكين النقل لدى الهيئة العامة للنقل، الدكتورة أميمة بامسق، في حديثها خلال الجلسة الحوارية: الطلب غير المسبوق في التجارة الإلكترونية أدى إلى العمل بوتيرة متسارعة على تطوير مجال توصيل الطلبات؛ مما أدى إلى تقديم محفزات للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ونؤكّد عزم الهيئة إطلاق هاكاثون النقل في نسخته الثانية بالتعاون مع "منشآت" للاستفادة من التقنيات الناشئة والابتكار في القطاع.