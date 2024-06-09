بمساحة تتجاوز ٥٥٠ ألف متر مربع .. بدء أعمال تنفيذ ثلاث حدائق كبرى في مدينة الرياض

ويعد "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وهو زراعة ١٠ مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف زراعة ٧,٥ ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى ٩٪ من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من ١,٧ متر مربع إلى ٢٨ مترًا مربعًا والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار.