بعضهم في حاجة إلى الراحة.. "مطر" تطالب بمعاقبة الطبيب الذي لا يمنح الموظف إجازة مَرَضية

كثيرون في أمس الحاجة إلى الراحة

وتبدي "مطر" دهشتها الشديدة، وتقول: "أريد أن أفهم هذا السر، أن أعي تمامًا ما المكسب الحقيقي حينما يتعامل الطبيب مع المريض وكأنه جماد بلا مشاعر أو أحاسيس. من وجهة نظري، يجب أن يعاقب كل طبيب -ذكرا كان أم أنثى- حين لا يبدي تعاطفه الإنساني، والذي هو نصف العلاج، ويشعرك بأنه قد خدمك خدمة العمر، حينما لا يوقع لك على إجازة مرضية ولو ليوم واحد.. هل ستخبرني أن هناك كثيرين من الذين يزورون المستشفى لا يحتاجون إلى إجازة مرضية. ولكن في المقابل، سأخبرك -أيضًا- أن هناك كثيرين من الذين هم في أمس الحاجة إلى الراحة في البيت ولو ليوم واحد فقط، كأن يشعر بأن طاقته في هذا اليوم لا تحتمل مزيدًا من ضغط العمل، أو أنه في خلاف مع أحدهم في العمل، ويريد أن يبتعد ولو ليوم واحد، أو يشعر بأنه من الضروري الجلوس في البيت لحل بعض المشكلات. هناك أشكال متعددة وحاجات كثيرة تدفع البعض لأن يحصل على إجازة، وليس من الضروري أن يأتي إلى المستشفى بسبب سكينة طُعِن بها، وعلى الأخص حينما لا يتبقى للموظف من إجازته ولو يوم واحد فقط".