توقيع اتفاقية بين "سكوبا السعودية" و"إيرباص" لتوطين صناعة الهليكوبتر

وقّعت شركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية، الاثنين، اتفاقية مع شركة إيرباص لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، الذي عُقد خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، والتي بدأت الأسبوع الماضي.
وقال فواز العقيل الرئيس التنفيذي لشركة سكوبا السعودية: أول طائرات هليكوبتر تنتج في مصانع سكوبا وإيرباص المشتركة في السعودية ستُعرَض بعد عامين في معرض الدفاع العالمي الذي سيوضع به "حجر الأساس" للمشروع.
وأضاف: "سكوبا" تتوقع تصنيع أكثر من 100 طائرة هليكوبتر وخلق 8500 فرصة عمل في السعودية.
وأوضح "العقيل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، أن الشركة تتوقع استثمارات بأكثر من 25 مليار ريال (6.67 مليارات دولار) خلال 20 عامًا.