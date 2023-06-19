توقيع اتفاقية بين "سكوبا السعودية" و"إيرباص" لتوطين صناعة الهليكوبتر

وجاء الإعلان عن الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، الذي عُقد خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، والتي بدأت الأسبوع الماضي.