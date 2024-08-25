"الجالي": منطقة عسير استقطبت أكثر من 120 استثمارًا مؤقتًا.. والأمانة تعاملت معها بجدية

وتابع: "قمنا بإطلاق تجربة التخصيص المؤقت لعدد 8 حدائق؛ لتوفير تكاليف الصيانة والتشغيل، وإقامة الفعاليات بها؛ فكان الإقبال عليها كبيرًا، وارتفع مستوى هذه الحدائق، ولكننا أيضًا رصدنا فرصًا عدة للتطوير، مثل رغبة السكان والسياح في أن يكون الدخول مجانيًّا، وأن تُترك مساحات أكبر في الحديقة لحركة الزوار".