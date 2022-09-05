وزارة الصحة: 1997 عملية زراعة قوقعة خلال 5 سنوات

كما قامت الوزارة بالعديد من الخطوات لاكتشاف المشكلة ومعالجتها بشكل مبكر، ومن هذه الإجراءات: ربط برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية في وزارة الصحة مع البرنامج الوطني لفحص الإعاقة السمعية لحديثي الولادة والذي يتم بشكل إلزامي لكل المواليد الجدد في المملكة حيث بلغت نسبة الفحص ما يزيد على 94% من كل المواليد، وشمول مراكز الفحص السمعي المتقدمة للمواليد جميع مناطق المملكة؛ حيث بلغت هذه المراكز 23 مركزًا متخصصًا في جميع أنحاء المملكة في العام الحالي، بعد أن كانت فقط 7 مراكز في بعض المناطق في عام 2018م، وزيادة عدد المراكز المتخصصة والمعتمدة لزراعة القوقعة من 5 مراكز فقط في عام 2018م إلى 15 مركزًا في منتصف عام 2022م.